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Dünya
AA 21.10.2024 01:42

Katil İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 11 saldırı düzenledi

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 11 hava saldırısı düzenledi.

Katil İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 11 saldırı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının bu akşam başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sayısının 11'e ulaştığı belirtildi.

Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu (faizsiz dayanışma) şubelerinin hedef alındığına işaret edilen haberde, İsrail hava saldırılarından birinin de Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki Karz-ı Hasen şubesine yapıldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye vilayeti ve doğudaki Bekaa bölgesindeki Karz-ı Hasen kurumu şubelerini de hedef aldığı vurgulanan haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentinde bir ambulansı hedef alması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun, Karz-ı Hasen kurumu şubelerini hedef alacağını bildirmişti.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 464 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 464 kişi öldü, 11 bin 530 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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