UNRWA: İsrail enkaz altında kalanların çıkarılması talebimizi reddetti

UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in saldırıları sebebiyle kötüye giden insani durumu anlattı.

Hamdan, "Son iki hafta boyunca, Gazze'nin kuzeyinde ve Cebaliya Mülteci Kampı'nda kuşatmanın sıkılaşmasına karşı uyarıda bulunduk. Durum daha da vahim hale geliyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden askeri saldırıları onbinlerce sivili büyük tehlike altında bırakıyor." dedi.

"İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları su dahil insanların hayatta kalmaları için gerekli temel ihtiyaçlara erişimini engelliyor." diyen Hamdan, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerinde mahsur kalan Filistinlilerin su ve yiyeceklerinin tükenmekte olduğuna dair bilgiler aldıklarını aktardı.

Hamdan, İsrail'in 18 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki üç hastaneden ikisi olan Endonezya ve El-Avde hastanelerine saldırdığını söyleyerek, "Hastanelere yönelik saldırılar, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Endonezya Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve malzeme eksikliği sebebiyle hastaların hayatını kaybettiğine dikkati çeken Hamdan, UNRWA ekiplerinin Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanları çıkarma taleplerinin İsrail tarafından reddedildiği bilgisini verdi.

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlatmıştı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını, gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.