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Dünya
AA 20.10.2024 23:08

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 464'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 464'e, yaralı sayısı da 11 bin 530'a çıktı.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 464'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 16 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten sonra Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 464'e, yaralananların sayısının da 11 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

Soykırımcı İsrail'in bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 471 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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