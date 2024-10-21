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Dünya
AA 21.10.2024 01:26

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda ise çoğu çocuk ve yaşlı 11 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusayrat'taki El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

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