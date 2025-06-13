Katil İsrail, İran'ın üst düzey komutanlarını ve nükleer bilimcileri hedef aldı

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.

İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı hayatını kaybetti

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İRNA: İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırıda siviller hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ajansın haberinde, ölenler arasında yer alan sivillerin kimlik bilgileri ve sayıları paylaşılmadı.