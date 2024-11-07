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Dünya
AA 07.11.2024 17:23

Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı BM okuluna saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı BM okuluna saldırdı

İsrail ordusu, 398'inci gününde de Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait Şuceyr İlköğretim Okuluna saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şati'in kuzeyi, En-Nasr ve Abdurrahman mahalleleri ile El-Avde ve El-Kerame semtlerindeki Filistinlilere "bulundukları yerleri terk ederek güneye gitme" çağrısı yaptı.

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