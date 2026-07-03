Katil İsrail, Gazze'de su doldurmaya çalışan çocuklara saldırdı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Gazze’deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e ait İHA'nın, Gazze kentinin doğusundaki Büyük Ömeri Camisi’nin arkasında su dolduran Tutah ailesinden iki çocuğu hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, diğer çocuğun ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in saldırılarında bugüne kadar 1059 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 429 kişi yaralandı.