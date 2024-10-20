Katil İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor: 13 Filistinli öldü

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları ve topçularla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husli Muhenna, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının verdiği bilgilere göre de Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Katil İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine saldırısında 73 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 73 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.

Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

İsrail'in işlediği yeni katliamın, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.