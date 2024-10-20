Katil İsrail’in İran’a saldırı planları Telegram’a sızdırıldı

İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı'na ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." denildi.

Sızdırılma iddiaları tartışmalara yol açarken belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtiliyor.

Söz konusu belgelerin, ayrıca, İsrail ordusunun bu hafta İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret ettiği kaydediliyor.

Konuya dair The Jerusalem Post Gazetesi'ne konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili ise "İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor." dedi.

Öte yandan, CNN'in haberine göre, Amerikalı yetkililerin ise olayı "son derece ciddi" olarak nitelendirmekle birlikte sızıntının İsrail'in planlarını etkilemeyeceği düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.

ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı ve emekli CIA görevlisi Mick Mulroy de söz konusu sızdırılma iddialarının ABD ile İsrail arasındaki gelecekte güven sorununa yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'ndan, İsrail'in İran'a saldırı planı hakkında bilgisi olduğunu açıklayan Biden'a yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan ABD'yi, buna destek vermesi halinde İran'da meydana gelebilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutacaklarını belirtti.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail’in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağına ilişkin bilgi sahibi olduğuna" dair ifadesine değindi.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü saldırılara karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı Biden, dün Almanya gezisinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna, "evet" yanıtını vermişti.

Biden, sorulara rağmen İsrail'in saldırı planıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.