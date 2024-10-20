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Dünya
AA 20.10.2024 01:34

İran'ın BM Daimi Temsilciliği: Netanyahu'ya İHA saldırısını Hizbullah yaptı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye isabet eden insansız hava aracının (İHA) Lübnan Hizbullahı tarafından atıldığını belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği: Netanyahu'ya İHA saldırısını Hizbullah yaptı

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Temsilcilik, İran'ın olayla ilgisinin olup olmadığına ilişkin açıklamasında, "Bu eylem Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı, İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

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