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Dünya
AA 20.10.2024 01:01

Katil İsrail'in vurduğu hastanede 2 hasta hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesini bombalaması sonucu hastanenin elektriksiz kaldığını ve 2 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katil İsrail'in vurduğu hastanede 2 hasta hayatını kaybetti

Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesine (İsrail tarafından) düzenlenen saldırıda 40 hasta ve sağlık personelinin yaralandığını belirten Ghebreyesus, "Hastanenin jeneratörü vuruldu ve elektriksiz kaldı. Bunun sonucunda 2 kritik hasta hayatını kaybetti. El-Avde Hastanesine düzenlenen saldırıda sağlık personeli yaralandı. Hastanelerin yakınlarındaki saldırılar, erişimi tehlikeye atarak hastaneleri hızla işlevsiz hale getirebilir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetinin korunması gerektiğini vurguladı.

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DSÖ'nün yakıt, tıbbi malzeme, kan, gıda teslim etmek ve kritik hastaları Şifa Hastanesine nakletmek için Kemal Advan Hastanesine bir misyon planladığının altını çizen Ghebreyesus, "Kemal Advan ve El-Avde hastanelerinin faaliyette kalması hayati önem taşıyor. İhtiyaç duyan tüm hastalara ve sağlık çalışanlarına ulaşmak için sürdürülebilir ve güvenli erişim çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.

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