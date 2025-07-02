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Dünya
AA 02.07.2025 23:01

Katil İsrail, Gazze'de Endonezya Hastanesi Müdürünü ailesiyle birlikte katletti

Katil İsrail ordusunun Gazze'de evini hedef aldığı Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan, eşi ve beş çocuğu ile hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze'de Endonezya Hastanesi Müdürünü ailesiyle birlikte katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi Müdürü Sultan'ın Gazze kentindeki evini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun evini hedef aldığı Mervan Sultan'ın ailesinden birkaç kişiyle birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de sivil altyapıyı, açlıkla mücadele eden ve yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra sağlık personelini de kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de çok sayıda hastaneyi hedef alan İsrail ordusunun sağlık personelini hedef alan saldırısı kınandı.

Cenazeleri toprağa verildi

Mervan Sultan ile eşi ve beş çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Cenaze namazını Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş kıldırırken, İsrail tarafından defalarca kuşatılıp yıkılan Endonezya Hastanesinde, uzun yıllardır verdiği mücadeleyle tanınan Sultan'ı son yolculuğuna uğurlamak için meslektaşları ve yakınları bir araya geldi.

Derin bir hüzün ve gözyaşlarının hakim olduğu cenaze töreninde tekbir sesleri yükselirken, onları şehit olarak kabul etmesi için Allah'a dua edildi.

Cenaze töreni sırasında Sultan'ın kızı Lemis, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait F-16 savaş uçağından fırlatılan füzenin babasının odasına isabet ederek babasının yanı sıra annesi Zikra, kız kardeşi Lemis, teyzesi Amine ve son esir değişiminde serbest bırakılan kocası Muhammed İmad es-Sultan'ın yaşamını yitirdiği saldırıyı üzüntüyle anlattı.

Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin yayımladığı son verilere göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana 1 bin 580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

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