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Dünya
AA 07.11.2024 21:47

Katil İsrail Gazze'de birkaç saat arayla yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu daha vurdu

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de birkaç saat arayla yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu daha vurdu

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir okula düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin bulunduğu Er-Rimal Okulu'nu bombaladığını aktardı.

Soykırımcı İsrail, birkaç saat içinde 2 okulu vurdu

İsrail savaş uçakları, birkaç saat önce Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait Şuceyr İlköğretim Okuluna saldırı düzenlemişti.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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