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Dünya
AA 07.11.2024 20:56

Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant ordunun Gazze'de kalması için bir neden olmadığını söyledi

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esir yakınlarına, "ordunun Gazze Şeridi'nde tüm hedeflerine ulaştığını" iddia ederek "orada tutulması için bir neden kalmadığını" söylediği belirtildi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant ordunun Gazze'de kalması için bir neden olmadığını söyledi
[Fotograf: AFP]

İşgalci İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, esir yakınları ile görüşen Gallant, ordunun Gazze'de tutulmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Gallant, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik." dedi.

Netanyahu'nun kendisine "ordunun bölgede kalması kararının diplomatik değerlendirmeler çerçevesinde olduğunu" söylediğini aktaran Gallant, esir yakınlarına, "Size, diplomatik bir değerlendirme olmadığını söylüyorum." dedi.

Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gallant, İsrail'in istikrarı için Gazze'de kalınması fikrinin askerlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle uygunsuz olduğunu belirtti.

Öte yandan Haaretz gazetesinin görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant görüşmede esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması hususunda karar veren tek kişinin Netanyahu olduğunu söyledi.

Ayrıca Gallant, kendisi gibi güvenlik komutasındaki yetkililerin temmuz ayında bir anlaşma için koşulların olgunlaştığı görüşünde olduğunu aktardı.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, 5 Kasım'da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

Başbakan Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant’ın Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da farklı görüşleri savundukları biliniyor.

İşgalci Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.

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