Az Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2025 21:49

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne 2 yıldır düzenlediği saldırılarda 31 aşı merkezini hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları sırasında bölgedeki 54 aşı merkezinden 31'ini hedef alarak faaliyet gösteremez duruma getirdi.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne 2 yıldır düzenlediği saldırılarda 31 aşı merkezini hedef aldı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, İsrail saldırıları öncesi yüzde 98 çocukluk çağı aşılama oranıyla dünya genelinde üst sıralarda yer alan Gazze'de 31 aşı merkezinin artık faaliyet gösteremediği bildirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle rutin aşılama oranının yüzde 70'lerin altına düştüğü belirtilirken ölümcül ancak önlenebilir çocuk hastalıklarının kışın gelmesiyle aşı kampanyası başlatmayı zaruri hale getirdiğinin altı çizildi.

BM'den Gazze'de çocuklar için telafi aşılama kampanyası

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Dünya Sağlık Örgütü, Filistin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde Gazze Şeridi'nde çocuklar için aşı kampanyası başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze’de temel sağlık hizmetlerinden mahrum 44 bin çocuğa ulaşması planlanan telafi aşılama kampanyası kapsamında üç doz pentavalan, çocuk felci, rotavirüs, konjuge pnömokok ile iki doz kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yapılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 3 yaşın altındaki her 5 çocuktan 1'inin ya hiç aşı yaptıramadığı ya da saldırılar nedeniyle aşılarını kaçırdığını vurgulayan açıklama, bu durumun Gazze’deki çocukları aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı korumasız bıraktığı belirtildi.

Gazzeli çocuklar, aşılama kampanyası ile kızamık, kabakulak, kızamıkçık, difteri, tetanos, boğmaca, hepatit B, tüberküloz, çocuk felci, rotavirüs ve zatürreye karşı koruma sağlayan rutin çocukluk çağı aşılarını olacak.

UNICEF Filistin Devleti Özel Temsilcisi Jonathan Veitch, "Gazze Şeridi'nde 20.000'den fazla çocuğun hayatına mal olan iki yıllık amansız şiddetin ardından, sonunda hayatta kalanları koruma fırsatına sahibiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne son iki yılda düzenlediği saldırılarda çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşunu hedef aldı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
BM'den "Sudan'daki çatışmaların Güney Sudan'da ekonomik ve insani durumu kötüleştirdiği" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:18
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:00
CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı
21:34
BM'den "Sudan'daki çatışmaların Güney Sudan'da ekonomik ve insani durumu kötüleştirdiği" uyarısı
21:16
TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi
20:33
DSÖ ve ortakları, Gazze'de 44 bin çocuk için aşılama ve diğer sağlık hizmetleri sunmaya başlayacak
21:12
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ