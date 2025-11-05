Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Brezilya’daki COP30 Liderler Zirvesi’ne katılacak

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, Cumhurbaşkanı Şara, dünyanın çeşitli ülkelerinden onlarca lider ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirve çalışmalarına katılmak üzere 6-7 Kasım'da Brezilya’ya resmi ziyarette bulunacak.

Bunun Suriye'den zirveye Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk katılım olacağı belirtildi.

Liderler Zirvesi'nin ardından, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP30, 10-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. COP30'a çok sayıda ülkeden temsilcilerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Bu yıl COP30, Paris Anlaşması'nın 10. yılı olması nedeniyle, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi, adil ve sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve özellikle ormanların, biyolojik çeşitliliğin ve tropikal ekosistemlerin korunması başlıklarına odaklanıyor. Zirve, iklim finansmanı, teknoloji paylaşımı ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor.