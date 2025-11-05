DSÖ ve ortakları, Gazze'de 44 bin çocuk için aşılama ve diğer sağlık hizmetleri sunmaya başlayacak

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"DSÖ, UNICEF ve UNRWA, gelecek hafta yaklaşık 2 yıldır süren çatışmalar nedeniyle hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerinden mahrum kalan Gazze genelindeki 44 bin çocuğa rutin aşılama, beslenme taraması, tedavi ve büyüme takibi sağlamaya başlayacak." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, bu çabayı desteklemek için hasarlı veya yıkılmış 20 sağlık tesisini onardığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün ayrıca hizmet sunum noktalarının sayısını artırdığını ve Gazze'deki hayati sağlık altyapısını eski haline getirmeye çalıştığını belirtti.

Ateşkesin sürdürülmesinin, bu çabanın başarısının yanı sıra Gazze'nin sağlık sistemini yeniden canlandırmak için de çok önemli olduğunu kaydeden Ghebreyesus, barışın, en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.