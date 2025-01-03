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Dünya
AA 03.01.2025 21:11

Katil İsrail, El-Avde Hastanesi'ni boşaltılmazsa içindekilerle birlikte bombalamakla tehdit etti

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin tahliye edilmemesi durumunda içerisindeki hasta ve yaralılarla birlikle bombalamakla tehdit etti.

Katil İsrail, El-Avde Hastanesi'ni boşaltılmazsa içindekilerle birlikte bombalamakla tehdit etti
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık ekiplerinden, hastalardan ve hastane çalışanlarından derhal hastaneyi boşaltmalarını istiyor. Aksi takdirde, içindekilerle birlikte hastane bombalanacak." ifadeleri yer aldı.
 
Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içinde Gazze Şeridi’ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisine yönelik 136'dan fazla İsrail saldırısı kaydedildi.
 
İsrail askerleri 27 Aralık’ta da Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi’ni basarak Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.
 
İsrail askerleri tarafından basılarak boşaltılan hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti.
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