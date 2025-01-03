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Dünya
AA 03.01.2025 19:51

Hava yolu şirketi JetBlue'ya rötarlar nedeniyle 2 milyon dolarlık para cezası

ABD Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu şirketi JetBlue'ya uçuşlarındaki gecikmeler nedeniyle 2 milyon dolarlık para cezası verdi.

Hava yolu şirketi JetBlue'ya rötarlar nedeniyle 2 milyon dolarlık para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, JetBlue'nın "kronik uçuş gecikmeleri" nedeniyle cezalandırıldığı bildirildi.

JetBlue'nun gecikmeli birçok uçuş gerçekleştirdiği için 2 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının bir hava yolu şirketine gecikmeler nedeniyle ilk kez para cezası kestiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu cezanın yarısının şirketin gecikmelerinden etkilenen müşterilerine tazminat olarak ödeneceği kaydedildi.

Gerçekçi olmayan uçuş planlamalarının yolcuların seyahat planlarını bozarak onlara güvenilir bilgi sunmayan ve hava yolu şirketlerinin tüketicileri yanıltarak rakiplerinden iş almasına yol açan haksız, yanıltıcı ve rekabet karşıtı bir uygulama olduğu belirtilen açıklamada, JetBlue'nun Haziran 2022 ile Kasım 2023 arasında 4 "kronik gecikmeli" uçuşu en az 145 kez gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlığın gerçekçi olmayan uçuş planlamaları nedeniyle diğer havayollarına yönelik soruşturmalarının da sürdüğü belirtildi.

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