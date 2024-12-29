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Dünya
AA 29.12.2024 00:16

Katil İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 32'inci gününde 6 kez ihlal etti.

Katil İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 325'e yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, bombardıman, evleri yakma ve havaya uçurma, ateş açma gibi ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Sur ile Nebatiye'de gerçekleştirdi.

Nebatiye'deki Kefr Kila ve Yarun beldelerinde çok sayıda evi havaya uçuran İsrail askerleri, Tayne beldesinde de birçok evde arama yaptı, sonrasında bu evleri ateşe verdi.

İsrail ordusu, Kantara ve Tayne beldeleri çevresine makineli tüfeklerle ateş açtı.

Sur kentindeki Nakura beldesinde ateş açan İsrail askerleri, Lübnanlı balıkçıların sahilden teknelerini ve eşyalarını almasını engelledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

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