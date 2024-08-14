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Dünya
AA 14.08.2024 15:05

Katil İsrail askerleri Gazze'nin Refah kentinde 2 Sivil Savunma mensubunu öldürdü

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 2 Sivil Savunma mensubunu öldürdüğünü duyurdu.

Katil İsrail askerleri Gazze'nin Refah kentinde 2 Sivil Savunma mensubunu öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sivil Savunma Teşkilatı, 7 Ekim'den bu yana öldürülen Sivil Savunma mensubu sayısının 82'ye çıktığını açıkladı.

İsrail askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden iki Sivil Savunma mensubunun Astsubay Çavuş Suheyb Ebu Takiye ve Astsubay Hüseyin Diyab Ebu Camus olduğu açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli öldü, 92 bin 294 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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