Katil İsrail askerleri, Gazze'de serbest bıraktığı 3 esiri ateş açarak öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Es-Sudaniyye bölgesinde serbest bıraktığı 3 esiri kısa bir süre sonra ateş açarak öldürdü.

Öldürülen Filistinlilerin naaşı Şifa Hastanesine kaldırıldı.

Filistin yerel basını ise kuzeydeki Ebu Şerh Kavşağı yakınlarında 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü bilgisini geçti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 552 Filistinli öldü, 102 bin 765 kişi yaralandı.