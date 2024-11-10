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Dünya
AA 10.11.2024 03:20

Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Kuzey Kore arasında karşılıklı savunma maddesi de içeren stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı.

Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Putin’in onayladığı, Rusya ile Kuzey Kore arasında stratejik ortaklık kurulmasını içeren anlaşma, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, tarım, sağlık, eğitim gibi çok sayıda alanda geliştirilmesini öngören anlaşma, taraflardan birine saldırı yapılması halinde diğer tarafın askeri yardım sağlayacağına yönelik bir madde de içeriyor.

Anlaşmaya göre, iki ülke "savaşı önlemek ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek" amacıyla ortak askeri tatbikatlar da düzenleyebilecek.

Söz konusu anlaşma, Putin’in Kuzey Kore'ye haziran ayında gerçekleştirdiği ziyarette imzalanmış, ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

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