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Dünya
AA 10.11.2024 03:28

Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev vermeyecek

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu.

Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev vermeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan bir mesaj paylaştı.

"Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu halihazırda oluşmakta olan yeni yönetime davet etmeyeceğim." ifadesini kullanan Trump, daha önce Haley ve Pompeo'yla birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade etti.

Trump, Haley ve Pompeo'ya daha önce sağladıkları hizmetten ötürü teşekkürlerini iletti.

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra Trump'a desteğini açıklamıştı.

Haley, 2017-2018 yılları arasında ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Pompeo ise Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017-2018 yılları arasında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü yürütmüş, 2018-2021 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

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