UNRWA: Açlık İsrail tarafından silah olarak kullanılıyor

Lazzarini, yaptığı açıklamada, "Maalesef bu şaşırtıcı değil, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması muhtemel." ifadesini kullandı.

"Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor" açıklamasında bulunan Lazzarini, bu durumun Gazze'deki Filistinlileri hayatta kalmak için gerekli yiyecek de dahil olmak üzere temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığının altını çizdi.

Lazzarini, "Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen yardım yetersiz. Günde ortalama 30 tırın biraz üzerinde ve bu günlük ihtiyacın yalnızca yüzde 6'sına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyine düzenli ve aralıksız bir şekilde yardım tırlarının geçişine izin verilmesi adına siyasi kararların alınması gerektiğini vurguladı.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın son raporunda, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 552 Filistinli öldü, 102 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.