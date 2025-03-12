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Dünya
AA 12.03.2025 17:09

Katil İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor

Soykırımcı İsrail ordusu 5 bin kamikaze insansız hava aracı (İHA) satın almak için hazırlanırken, Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle uluslararası alanda getirilen silah ambargoları karşısında ihalede yerel üretim şart koşuldu.

Katil İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı, ordunun savaş kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 5 bin adet FPV kamikaze İHA alımı için ihale açtı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıları nedeniyle uluslararası alanda getirilen silah ambargoları karşısında ihaleyi kazanan şirketin yerel üretim hattı kurması şartını koştu.

Bakanlığı'nın 5 bin kamikaze İHA alımı için yapılacak ihaleyi geçen ay açtığı belirtilirken, şu ana kadar aralarında Xtend, Dronix ve Tehiru'nun da olduğu 25 İsrail şirketinin teklif verdiği aktarıldı.

Kamikaze İHA'lar, 10 kilometre uçuş menziline, sekiz dakika uçuş süresine ve 2,5 kilogram patlayıcı yük taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun daha önce söz konusu FVP kamikaze İHA'larını Gazze Şeridi, Lübnan ve Batı Şeria’ya düzenlediği saldırılarda kullandığına işaret edildi.

Maliyetleri birkaç yüz ila birkaç bin dolar arasında değişen görece küçük kamikaze İHA'lar el yapımı patlayıcılar taşıyabiliyor ve milyonlarca dolar değerindeki tanklara ve silah sistemlerine zarar verebiliyor.

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