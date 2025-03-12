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Dünya
AA 12.03.2025 17:11

Starmer: ABD'nin gümrük vergilerine karşı tüm seçenekler masada

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" bildirdi.

Starmer: ABD'nin gümrük vergilerine karşı tüm seçenekler masada

İngiltere Başbakanı Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular Oturumu"nda, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi sonrası hayal kırıklığını dile getirdi.

Hükümetin bu konuda ileriye dönük olarak "pragmatik bir yaklaşım" benimseyeceğini ifade eden Starmer, "Başarılı olmamız halinde gümrük vergilerini de kapsayan ve içerecek olan bir ekonomik anlaşmayı (ABD ile) müzakere ediyoruz. Ancak tüm seçenekleri masada tutacağız." dedi.

İngiltere Hazine Bakanı James Murray ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds da bugün erken saatlerde yaptıkları açıklamada, İngiltere'nin ABD'nin gümrük tarifelerine karşı pragmatik bir yaklaşımı benimseyeceklerini ifade etmişti.

Reynolds, "Pragmatik bir yaklaşıma odaklanmış durumdayız ve ABD ile ek gümrük vergilerini ortadan kaldıracak ve İngiliz işletmelerine ve ekonomimize fayda sağlayacak daha geniş kapsamlı bir ekonomik anlaşmayı hızla müzakere ediyoruz." demişti.

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