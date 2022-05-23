Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'ın Paris'teki elçiliğine girmeye çalışan kişi güvenlik görevlisini öldürdü
[Fotoğraf: AFP]
Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlisini öldürdü.
Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir kişi Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees'ye yakın 8. Bölge'de yer alan Tilsitt'teki Katar Büyükelçiliğine girmek istedi.
Büyükelçiliğe girmeye çalışan kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Polis zanlıyı gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AFP]
İstihbarat kaynakları, zanlının bazı suç kayıtlarının bulunduğunu duyurdu.
Savcılık zanlı hakkında "kasten adam öldürmekten" soruşturma başlatırken, Terörle Mücadele Savcılığı henüz konuya müdahil olmadı.
Öte yandan bazı kaynaklar, zanlının büyükelçiliğe girmeyi başardığını ve olayın içerde gerçekleştiğini aktardı.
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