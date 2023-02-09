Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Kupası yarı final maçının gelirleri depremzedelere bağışlanacak
Katar Yıldızlar Ligi, Katar Kupası'nın yarı final maçlarının bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Katar Yıldızlar Ligi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2023 Katar Kupası'nın yarın oynanacak iki yarı final maçı bilet gelirlerinin, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere tahsis edileceği duyuruldu.
Bu girişimin, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, tüm futbol taraftarlarına, girişimi desteklemek için bilet satın almaları ve maçları tribünlerde izlemeleri çağrısında bulunuldu.
Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadyumu, yarın Es-Sedd ile El-Arabi ve Al-Duhayl ile El-Vakra arasında oynanacak iki yarı final maçına ev sahipliği yapacak.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Katar Suriye
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