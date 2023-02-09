Katar Yıldızlar Ligi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2023 Katar Kupası'nın yarın oynanacak iki yarı final maçı bilet gelirlerinin, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere tahsis edileceği duyuruldu.

Bu girişimin, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, tüm futbol taraftarlarına, girişimi desteklemek için bilet satın almaları ve maçları tribünlerde izlemeleri çağrısında bulunuldu.

Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadyumu, yarın Es-Sedd ile El-Arabi ve Al-Duhayl ile El-Vakra arasında oynanacak iki yarı final maçına ev sahipliği yapacak.