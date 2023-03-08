Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırı, Filistin halkına karşı sürdürülen sistematik suçların devamı olarak görüldü.

Söz konusu saldırının aynı zamanda uluslararası toplumun kararlarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in tansiyonu yükselttiği işgal altındaki Batı Şeria'da olayların patlak verebileceği uyarısında bulunuldu.

Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail saldırılarının durması ve Filistin halkının korumaya alınması için uluslararası adımların acil olarak atılması talebinde bulunuldu.

İsrail ordusu, dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürmüş, 26 kişiyi yaralamıştı.