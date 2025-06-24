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Dünya
AA 24.06.2025 00:54

Katar: İran’dan fırlatılan 18 füzeden 1’i ABD üssüne düştü

Katar, İran’ın fırlattığı 18 füzeden yalnızca birinin ülkedeki El-Udeyd ABD Hava Üssü’ne düştüğünü, diğerlerinin ise hedefe ulaşmadan deniz üzerinde imha edildiğini bildirdi.

Katar: İran’dan fırlatılan 18 füzeden 1’i ABD üssüne düştü
[Fotograf: Reuters]

Katarlı yetkililer, başkent Doha’da düzenledikleri basın toplantısında, İran'ın ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne yönelik saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Katar Ortak Operasyonlar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şayik el-Hicri, "Akşam 19.30 sularında İran’dan El-Udeyd Üssü'ne 7 füze atıldığı bilgisini aldık. 1’i isabet ederken, herhangi bir kayıp yaşanmadı. İkinci dalgadaki 11 füzeden biri üs sınırları içine düştü ancak herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmedi." dedi.

İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi

Hicri, İran’ın ülkedeki ABD üssüne yönelik saldırısına Katar savunmasının "başarılı şekilde karşı koyduğunu" ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de aynı toplantıda yaptığı açıklamada, İran’ın tehditlerinin ardından ülkenin hava ve deniz sahasının tamamen güvenlik altına alındığını vurguladı.

Katar’ın tüm egemenlik haklarını korumakta kararlı olduğunu belirten Ensari, "İran saldırısı uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilkeleri ve Katar’ın egemenliğine karşı açık bir ihlaldir." ifadelerini kullandı.

Katar İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Cabr Hamud Cabr en-Naimi ise saldırı sonucunda yerleşim bölgelerine şarapnellerin düştüğünü ve yaralananın olmadığı küçük çapta yangınlar çıktığını kaydetti.

İran devlet televizyonu IRIB, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

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