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Dünya
AA 24.06.2025 00:28

Irak: Hava sahamızın yeniden açılması bölgesel istikrara bağlı

Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak’a etkisine bağlı olduğunu söyledi.

Irak: Hava sahamızın yeniden açılması bölgesel istikrara bağlı

Safi, “Irak hava sahasının ne zaman yeniden açılacağı” sorusuna, “Irak hava sahasının yeniden açılması, bölgesel güvenlik durumunun istikrarına ve bunun Irak üzerindeki etkisine bağlı.” cevabını verdi.

Hava sahasının açılmasına ilişkin işlemlerin, Irak Hava Seyrüsefer Kurumu, Irak Ulaştırma Bakanlığı ve Irak Sivil Havacılık Kurumunun değerlendirmeleri doğrultusunda yapıldığını belirten Safi, koşulların uygun olması ve ilgili kurumların onayı halinde hava sahasının açılabileceğini kaydetti.

Bağdat yönetimi, İsrail’in İran’a saldırı başlatması sonrası hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

İran’ın Katar’daki ABD üssüne saldırısı sonrası açık olan Uluslararası Basra Havalimanı da uçuşlara kapatılmıştı.

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