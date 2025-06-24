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Dünya
AA 24.06.2025 00:24

Netanyahu, İran’da "hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını" savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Haziran'dan bu yana geniş çaplı saldırılar düzenledikleri İran'da "hedeflerine ulaşmaya çok yakın" olduklarını öne sürdü.

Netanyahu, İran’da "hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını" savundu
[Fotograf: Reuters]

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu, İran'da "nükleer ve balistik füze tehdidini ortadan kaldırma" hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Netanyahu, İran’a saldırıları bitirmek için koşulların uygun olup olmadığını sürekli gözden geçirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve kendisinin, iki ülkenin İran’a karşı düzenlediği saldırılardan önceden haberi olduğunu iddia eden Netanyahu, "Onu şaşırtmadım. Eylemlerimiz konusunda tamamen bilgilendirilmişti. O da beni şaşırtmadı. Ben de onun eylemlerinden haberdardım.” ifadelerini kullandı.

⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

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