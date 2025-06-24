Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2025 00:21

Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki durumun gerginleşmesine yol açtığı ve buna son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı
[Tahran | Fotoğraf: Reuters]

Bakanlık, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair yazılı açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Orta Doğu ve Basra Körfezi'nde durumun hızla gerginleşmesine ve radikal istikrarsızlığa yol açıyor. Burada küresel ve bölgesel güvenliğin baltalanması söz konusu. Bu da ticari ve ekonomik ilişkiler, hava, deniz ve diğer iletişim araçları, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi süreci için uzun vadede son derece zararlı sonuçlar doğurabilir."

Siyasi, diplomatik çözüm sürecine dönülmesi ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı, İran'daki yönetimi değiştirme, ülkenin egemenliğini bozma, iç işlerine karışma ve İran halkının kaderini belirleme yönündeki girişimleri, Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğünü, uluslararası hukuk normlarını ve prensiplerini ihlal ediyor. Bu kabul edilemez olaylara derhal son verilmeli. Gerginliğin tırmandırılmasına son verilmesi, kışkırtıcı eylem ve söylemlerden kaçınılması çağrısı yapıyoruz."

Açıklamada, Rusya'nın BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi platformlarda, taraflarla ikili temaslarda çözüme yönelik girişimlerini sürdüreceği belirtildi.

ETİKETLER
Rusya ABD İsrail İsrail-İran çatışması İran
Sıradaki Haber
İsrail'den yeni saldırı tehdidi: Tahran'daki bir bölge için "acil tahliye" uyarısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:46
Trump: İsrail-İran arasında ateşkese varıldı
01:16
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
00:58
Katar: İran’dan fırlatılan 18 füzeden 1’i ABD üssüne düştü
00:51
İran, Tel Aviv'deki bir bölge için tahliye uyarısı yayımladı
00:30
Irak: Hava sahamızın yeniden açılması bölgesel istikrara bağlı
00:28
Netanyahu, İran’da "hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını" savundu
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
"Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi
FOTO FOKUS
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
İran, Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ