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Dünya
AA 23.06.2025 23:35

İsrail, İran'ın batısında füze ve füze rampası depolarını hedef aldığını öne sürdü

İsrail ordusu, İran'ın batısında füze ve füze rampalarını depolamak için kullanılan yeraltı askeri altyapılarının hedef alındığını iddia etti.

İsrail, İran'ın batısında füze ve füze rampası depolarını hedef aldığını öne sürdü

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın batısında bir dizi saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze ve füze rampası depolamak için kullanılan yeraltı askeri altyapısına istihbarata dayalı olarak son birkaç saatte hava saldırısı düzenlendiği iddia edilen açıklamada, bugün erken saatlerde savaş uçaklarına karşı kullanılan bir füze rampasının daha imha edildiği ileri sürüldü.

⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

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