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Dünya
AA 13.06.2024 05:47

Katar Emiri ve Blinken, Gazze'deki ateşkesle ilgili arabuluculuk çabalarını görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarındaki gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri ve Blinken, Gazze'deki ateşkesle ilgili arabuluculuk çabalarını görüştü

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani  ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Doha'da bir araya geldi.

Katar Emiri ve Blinken, görüşmede "çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarının yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri" ele aldı.

İki taraf ayrıca "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım akışının güvence altına alınması için arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi" konusunu görüştü.

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Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı konuşmadı, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söylemişti.

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