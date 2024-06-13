Husiler: İsrail'e giden bir gemiyi vurduk

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Kızıldeniz'de Tutor adlı İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldıklarını kaydetti.

Geminin İnsansız Hava Araçları (İHA) ve balistik füze ile vurulduğunu belirten Seri, saldırı sonucu geminin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve batabileceğini söyledi.

Seri, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle geminin füze ve İHA ile vurulduğunu ifade etti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.