Katar resmi haber ajansı QNA'in haberine göre, Katar Emiri Al Sani, Hamas heyetini Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda ağırladı.

Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Al Sani, ülkesinin Filistin halkının haklarına ve davasına her daim verdiği desteği yineledi.

Hamas heyeti de Katar Emiri'ne, Gazze başta olmak üzere Filistin halkına desteğini sürdürmesi nedeniyle teşekkür etti.

HH the Amir met a delegation from the political bureau of the Islamic Resistance Movement in Palestine (Hamas). The meeting reviewed Palestinian developments. The delegation expressed deep thanks to HH the Amir for Qatar's support to Palestinian people, particularly in Gaza. #QNA pic.twitter.com/sKUvuaqC0q