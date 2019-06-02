Danimarka'da hayırseverler vasıtasıyla her sene düzenlenen “Belediye Meydanı’nda İftar” programı, aşırı sağcı bir grubun protestosuna sahne oldu.

Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına giderek Kur'an-ı Kerim yaktı.

Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna “Avrupa bizim” yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam karşıtı sloganlar attı. Olay yerine giden polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı.

Kendilerini “Barış Bekçileri” olarak adlandıran Danimarkalılar ise sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi.

İftara katılanlara destek veren Danimarkalılar, aşırı sağcılara tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA