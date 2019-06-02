Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birinci saldırının, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüse yönelik olduğunu, diğer iki saldırının ise ilk saldırının yakınında gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Gazne Valiliği sözcüsü Muhammed Arif Nuri de basına yaptığı açıklamada, Gazne merkezindeki polis merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin öldüğünü aktardı.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda çok sayıda polisin öldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA