Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar, başka ülkelerin yardımlarını da Türkiye'deki depremzedelere ulaştırıyor
[Temsili fotoğraf: AA]
Katar'a ait kargo uçakları, başka ülkelerden yardımları da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırıyor.
Katar'ın Türkiye Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, Katar Hava Kuvvetlerinin C-17 uçaklarının Katar-Türkiye hava koridorunda gerçekleştirdiği insani yardım uçuşları ile Ürdün-Türkiye hattındaki çadır transferinin devam ettiği bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, buna ek olarak Katar, kargo uçakları aracılığıyla Almanya'dan Türkiye'ye acil ihtiyaç malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması konusunda da destek veriyor.
Büyükelçilik daha önceki açıklamasında Ürdün’deki BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin gayretleriyle temin edilen çadırların Türkiye'ye nakli için Katar Hava Kuvvetlerine ait uçakların tahsis edildiğini duyurmuştu.
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