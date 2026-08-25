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Dünya
AA 25.08.2026 16:53

Katar: ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor ancak henüz ilerleme yok

Katar, ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için temasların sürdüğünü ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediğini açıkladı.

Katar: ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor ancak henüz ilerleme yok

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeler ile ABD-İran müzakereleri ve Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar’ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi dönemdeki gibi açık olması, bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi olduğunu ifade eden Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için gerilimin taraflarıyla temasların aralıksız sürdüğünü ancak görüşmelerde şu ana kadar yeni bir gelişme ve ilerleme yaşanmadığının altını çizdi.

Katar’ın önceliğinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve diplomatik çözümler yoluyla tedarik zincirlerinin güvence altına alınması olduğunu belirten Ensari, İran’ın boğazı kapatmasının uluslararası hukukta güvence altına alınan seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Ensari, “Hürmüz Boğazı’ndaki durumun kriz öncesindeki haline dönmesi ve burada seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Katar’ın, İran’a yönelik ABD'nin ekonomik yaptırımlarını destekleme konusunda henüz bir karar almadığını belirten Ensari, tüm tarafların müzakerelere dahil olmasını ve krizin arabuluculuk ve diplomasi yoluyla çözülmesini umduklarını kaydetti.

"Herhangi bir gerilim bölgeyi ve dünyayı etkiler"

“İran’ın, bir saldırıya maruz kaldığında, bölge ülkelerini bu gerilime dahil etme çabalarını reddediyoruz.” diyen Ensari, Körfez ülkeleri arasında olası tüm gerilim senaryolarına karşı kapsamlı koordinasyon bulunduğunu ve tüm Körfez ülkelerinin ABD-İran krizine barışçıl bir çözüm bulunmasını desteklediğini söyledi.

Bölgede yaşanabilecek herhangi bir askeri gerilimin mevcut ekonomik koşullar nedeniyle hem bölgeyi hem de dünyayı etkileyeceği uyarısında bulunan Ensari, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle ekonomik alanda ihtiyati tedbirler aldıklarını ve bu uygulamaların Katar ekonomisinin yapısal unsurlarında değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı.

“Uluslararası kamuoyu İsrail’e baskı yapmalı”

Katar, Mısır ve Türkiye'nin Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ensari, “İsrail bölgenin bir parçası olmak istiyorsa yükümlülüklerini yerine getirmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in, Gazze’deki ateşkes planını uygulama konusundaki olumsuz tutumuna rağmen arabulucuların sürecin ilerletilmesi konusunda kararlı olduğunu belirten Ensari, tarafların üzerinde mutabık kaldığı ateşkes planının eksiksiz uygulanması için İsrail’e, uluslararası kamuoyunun baskı yapması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail’in ateşkes planı içerisindeki Gazze’ye ilişkin yol haritasını reddetmesinin bölge için yüksek risk oluşturduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getiren Ensari, “Uluslararası kamuoyu İsrail’e ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını kabul etmesi için baskı yapmalı” dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşananları yakından takip ettiklerini ve İsrail’in attığı adımları kınadıklarını vurgulayan Ensari ayrıca Katar’ın, Suriye’nin ABD yönetimi tarafından terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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