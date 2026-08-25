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Dünya
AA 25.08.2026 16:58

Rusya: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması ihtimali kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO askeri birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rusya, barışçıl çözüm yollarına açık. Ancak bu yöndeki imkanların olmadığı koşullarda, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." dedi.

Rusya: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması ihtimali kabul edilemez

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın "Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarının Rusya için savaş maliyetini artırdığı ve bunun desteklenmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"Bu açıklama bizi şaşırttı. Çünkü Stubb daha önce de Rusya ile ilişkilerinin er ya da geç kurulması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Ancak şimdi durumu gerginleştiren açıklamalar duyuyoruz. Stubb, savaştan yana olanlar arasında öne çıkıyor. Stubb, İngiltere Başbakanıyla birlikte son günlerde militarist açıklamalar yaptı. Onlar, savaşın devam etmesini istiyor ve sahadaki gerçek durumu dikkate almak istemiyor."

"Rusya, barışçıl çözüm yollarına açık"

Dmitriy Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması ihtimaline ilişkin ise "Bu, bizim için kabul edilemez." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "meselenin olası çözüm seçeneklerinden birinin Donbas bölgesinde üçüncü bir tarafın kontrolünde tampon bölge oluşturulması olabileceği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Barışçıl çözüm seçeneklerini kamuoyuna açık şekilde istişare etmek uygun değil. Ancak Donbas, Rusya'nın toprağıdır. Bu nedenle Rus bölgelerinin yönetilmesi sürecinde üçüncü bir tarafın yer alabileceğini zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

Peskov, Ukrayna'da savaşta zafer elde edeceklerini söyleyerek "Bunun hangi araçlarla gerçekleşeceği duruma bağlı olacak. Rusya, barışçıl çözüm yollarına açık. Ancak bu yöndeki imkanların olmadığı koşullarda, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Batı'nın ülkemize yönelik saldırgan çizgisi nedeniyle güvenliğimizi sağlamalıyız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması veya tesislerin zamanında yeniden faaliyete geçirilmemesi halinde kritik altyapı tesislerine geçici yönetim atanmasına imkan sağlayan kararnameyi imzaladığını dile getiren Peskov, ülkesinde ekonomik ve sosyal alanlarda kritik öneme sahip altyapı unsurlarının İHA saldırılarında hedef alındığına dikkati çekti.

Peskov, "İşletme sahipleri, İHA saldırılarına karşı güvenlik önlemlerinin alınmasına önem vermiyor. Batı'nın ülkemize yönelik saldırgan çizgisi nedeniyle güvenliğimizi sağlamalıyız. Bu nedenle güvenlik önlemlerinin alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Hava Kuvvetlerine ait uçağın başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda olduğu yönündeki iddialara dair ise Peskov, "Bu konuda bilgim yok." dedi.

Peskov, ABD temsilcilerinin bu hafta Moskova'da görüşmeler yapmasının planlanmadığını söyledi.

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