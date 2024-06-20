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Dünya
AA 20.06.2024 21:47

Kassam Tugayları: İsrail'e ait bir komuta merkezini havan toplarıyla bombaladık

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir kontrol ve komuta merkezini havan toplarıyla bombaladığını ve askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Kassam Tugayları: İsrail'e ait bir komuta merkezini havan toplarıyla bombaladık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait kontrol ve komuta merkezinin ağır kalibreli havan toplarıyla bombalandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda can kayıpları olduğu, ölü ve yaralıları nakletmek için ise bölgeye Black Hawk ve Yasour tipi 2 helikopterin iniş yaptığının gözlendiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde zırhlı birliklerden iki askerin tanksavar füzesi saldırısıyla ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu daha önce, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 258 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 35 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının 85 bin 653'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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