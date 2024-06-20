BM: İsrail 61 yardım operasyonundan sadece 28'ine geçit verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyine 1-18 Haziran'da planlanan insani yardım operasyonları hakkında bilgi veren Haq, İsrailli yetkililerin yardım sevkiyatına yönelik engellerinin sürdüğünü belirtti.

Haq, İsrailli yetkililerin, Gazze'nin kuzeyine gidecek, daha önceden koordine edilmiş 61 insani yardım operasyonundan sadece 28'ine geçit verdiğini, 8'inin girişinin engellendiğini, 16'sının yavaşlatıldığını ve 9'unun iptal edildiğini kaydetti.

BM Sözcü Yardımcısı, "Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarının kolaylaştırılması ve tüm engellerin kaldırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yerinden edilenler çok zor koşullar altında mücadele veriyor

Gazze'nin güneyinde yerinden edilen yüz binlerce kişinin çok zor koşullar altında mücadele verdiğine işaret eden Haq, barınak, sağlık hizmeti, gıda, su ve hijyene erişimin zayıf olduğunu ifade etti.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu 4 farklı tesiste insani yardım durumuna ilişkin tespit yaptığını belirterek, insanların tadilat gerektiren ve sıcaklardan korumayan aşırı kalabalık çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını bildirdi.

Suya erişimin çok düşük düzeyde olduğunu ve insanların deniz suyu kullanmak zorunda kaldığını vurgulayan Haq, hijyen koşulları nedeniyle hastalıkların yayıldığını ifade etti.

Haq, birçok ailenin günde sadece bir öğün yemek yediğini, bazılarının ise 2 ya da 3 günde bir öğün yiyebildiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 258 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 35 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının 85 bin 653'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.