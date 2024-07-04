Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail ordusunun karargahına saldırı düzenledik

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Şucaiyye'de İsrail ordusunun kurduğu karargaha saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı aktarılırken bu kişileri tahliye etmek için bir helikopterin bölgeye indiği kaydedildi.

Kassam'dan daha önce yapılan açıklamada da Şucaiyye'de İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.