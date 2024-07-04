Parçalı Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2024 00:21

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail ordusunun karargahına saldırı düzenledik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun karadan girdiği Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ndeki karargahına düzenlediği saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail ordusunun karargahına saldırı düzenledik

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Şucaiyye'de İsrail ordusunun kurduğu karargaha saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı aktarılırken bu kişileri tahliye etmek için bir helikopterin bölgeye indiği kaydedildi.

Kassam'dan daha önce yapılan açıklamada da Şucaiyye'de İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Yunanistan'da havalimanı görevlisiyle tartışan milletvekili partisinden ihraç edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
Şırnak'ta hastane inşaatında çıkan yangın söndürüldü
00:42
İstanbul'da helikopter destekli ''huzur'' uygulaması
00:38
Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı
00:30
Beyaz Saray: Biden başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyecek
00:27
İspanya'da refakatsiz çocuk göçmenlerden dolayı "sosyal acil durum" ilan edildi
00:25
Mısır'da dışişleri ve savunma bakanlıklarını da kapsayan kapsamlı kabine revizyonuna gidildi
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ