Yunanistan'da havalimanı görevlisiyle tartışan milletvekili partisinden ihraç edildi

Avgenakis, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Parti Başkanı ve Başbakan Miçotakis'in beni partinin meclis grubundan ihraç kararına tamamen saygı duyuyorum. Olaya ilişkin açıklama yaptım ve kamuoyundan özür diledim" ifadesini kullandı.

Yeni Demokrasi iktidarında daha önce Spor Bakanı, Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı olarak da görev yapan Avgenakis, meclisteki görevine bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan videoda Avgenakis'in havalimanında bir personelle tartıştığı ve tartıştığı kişiyi ittiği görülmüştü.