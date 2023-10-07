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Dünya
AA 07.10.2023 17:37

Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e `Aksa Tufanı` isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. Aksa Tufanı operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

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Öte yandan, Kassam Tugayları, İsrail'e roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı.

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Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı
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