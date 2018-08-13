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Karlov suikastında bir tutuklama daha

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastı soruşturmasında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'de bağlı olduğu belirtilen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklandı.

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Karlov suikastında bir tutuklama daha

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı soruşturması sürüyor. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde bağlı olduğu bildirilen Şahin Söğüt'ün ardından eşi Ayşe Söğüt de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ayşe Söğüt, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Söğüt, buradaki sorgusu sonucunda adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Ancak savcı, Ayşe Söğüt'ün serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin kararı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Söğüt'ün FETÖ ile bağlantılı şirketlerde çalışma kaydı olduğu ve örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı kaydedildi.

Karlov cinayeti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın FETÖ'de bağlı olduğu eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Şahin Söğüt'ün, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili örgüt talimatını Altıntaş'a ilettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama, suikast, soruşturma, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov
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