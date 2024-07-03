Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, şiddeti "Kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası'nın dün gece Jamaika'nın başkenti Kingston'un yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtilirken, hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı ve kuzeybatı yönünde ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın yarın Cayman Adaları'nı, 5 Temmuz'da ise Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı etkileyeceği belirtildi.

Evler ve diğer binaların neredeyse tamamı yok olduğu

Kasırganın etkili olduğu Karayipler ülkelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Basın toplantısında konuşan Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, ülkedeki durumun vahim olduğunu belirterek, evlerin ve diğer binaların neredeyse tamamen yok olduğunu ifade etti.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ise yaptığı konuşmada, ülke vatandaşlarının kasırga tehlikesini ciddiye almalarını isteyerek, panik olunmaması gerektiğini dile getirdi.

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan bir Karayip ülkesi olan Belize'de de kasırga tehlikesine karşın uyarı yapıldı.

Kasırganın şiddetinin, gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği beliritilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Beryl Kasırgası'nın Karayipler'in güneydoğusunda yer alan Windward Adaları'na doğru saatte yaklaşık 200 kilometre hızla ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan, şiddetli rüzgar ve ani su baskınları nedeniyle bölgedeki birçok ada topluluğunun etkilenebileceği belirtildi.

Uçuşlar iptal edildi, iş yerleri kapatıldı

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve "kategori 3" şiddetindeki kasırga nedeniyle bölge genelinde önlem olarak onlarca uçuş iptal edildi ve bazı iş yerleri geçici kapatıldı.

Barbados, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler ile Tobago'daki yerel yetkililer, bölge sakinlerini uyardı.

Elektrik kesintilerinin beklendiğini de kaydeden yetkililer, kasırgaya karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Afrika'yı da rekor kıran Freddy Kasırgası vurdu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2023'te Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası'nın "36 gün ile tarihin en uzun süren kasırgası" olduğunu ilan etti.

WMO tarafından yapılan açıklamada, uluslararası uzmanlar komitesinin, 2023'ün Şubat ve Mart ayında Afrika'yı etkileyen Freddy Kasırgası hakkında ayrıntılı analiz yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Freddy'nin "36 gün ile tarihin en uzun süren kasırgası" olarak kayıtlara geçerek yeni bir dünya rekoruna ulaşıldığı ifade edildi.

Freddy Kasırgası'nın 12 bin kilometrenin üstünde yol katederek en uzun mesafeye ulaşan 2'nci kasırga olduğu aktarılan açıklamada, bu mesafenin dünya çevresinin yaklaşık yüzde 33'üne denk geldiği kaydedildi.

Daha önceki rekor, 1994'te Orta Pasifik'te yaklaşık 30 gün süren John Kasırgası'na aitti.

Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de 1200'den fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 2 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.